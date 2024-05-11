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06:20, 11 мая 2024Мир

В Чехии объявили в розыск якобы причастного ко взрывам россиянина

Сeske noviny: Чехия объявила в розыск якобы причастного ко взрывам россиянина

Фото: Robert Michael / dpa / Global Look Press

Чешская полиция объявила в розыск россиянина Андрея Аверьянова, который якобы является генералом Главного управления Генштаба ВС РФ. Об этом сообщает портал Сeske noviny.

«Полиция сегодня объявила в розыск генерала российской секретной службы ГРУ Андрея Аверьянова», — говорится в сообщении. По данным источников издания, его считают причастным к взрывам на чешских складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Утверждается, что «офицеры его подразделения» Анатолий Чепига и Александр Мишкин организовали взрывы складов в деревне Злинского края.

Кроме того, пишет портал, британские следователи подозревают Аверьянова в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в 2018 году.

Издание Seznam Zpravy указало, что с Аверьяновым общались супруги Елена и Николай Шапошниковы, которые якобы являются российскими разведчиками, имеющие гражданство Чехии.

В конце апреля Чехия обвинила ГРУ Минобороны РФ в причастности к двум взрывам во Врбетице. При этом полиция и Национальный центр по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) заявили, что «это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины».

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      Марина Совина
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