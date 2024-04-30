Чехия отложила расследование взрывов на складах во Врбетице. Прага считает причастным к инциденту ГРУ России

Прага обвинила ГРУ РФ во взрывах на складах со снарядами во Врбетице в 2014 году

Чехия обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны РФ в причастности к двум взрывам на чешских складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Такой вердикт Прага вынесла в ходе расследования совместно с Национальным центром по борьбе с организованной преступностью (NCOZ) дела девятилетней давности.

NCOZ установил, что российская военная разведка была причастна к взрывам и гибели чешских граждан, включая тот факт, что это была не единственная подобная акция, а часть реализации программы долгосрочной подрывной деятельности российской военной разведки на территории Европейского союза и Украины Полиция Чехии и NCOZ

Снаряды с взорванных складов предназначались для продажи Украине

16 октября и 3 декабря 2014 года на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице произошло два взрыва, хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Киеву. В результате атаки не выжили два гражданина Чехии, ущерб составил более одного миллиарда крон.

В середине апреля 2021 года Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к произошедшему, хотя ряд чешских политиков выступают с разными мнениями по поводу взрывов. Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которые, как утверждали власти республики, приезжали в Злинский край, где произошли взрывы.

Чешская полиция отложила расследование дела

Полиция Чехии решила, что этот инцидент был не отдельной акцией, а элементом «долгосрочной диверсионной операции российской военной разведки» из «подразделения 29155», которая проводилась, чтобы не допустить передачу оружия «в районы проведения операций российской армии».

При этом ведомство отметило нехватку значимой информации по делу, и, в связи с тем, что подозреваемые находятся на территории РФ, а российские власти отказались удовлетворить запросы, на текущий момент возможности расследования исчерпаны, его отложили.

Россия отрицает свою причастность к инциденту

Москва отрицает свою причастность к взрывам во Врбетице. Обвинения со стороны Праги привели к обострению в отношениях России и Чехии. Именно из-за этого Россия внесла Чехию в список недружественных стран.

Комментируя ход расследования инцидента, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что претензии чешской стороны к Москве напоминают рассказы Ярослава Гашека о бравом солдате Швейке и его похождениях.

Абсолютно та же фантасмагория, абсурд, граничащий, а, кстати, иногда и переходящий границу, которая отделяет здравый смысл и абсурд Мария Захарова официальный представитель МИД России

Дипломат указала на то, что Прага запуталась в своих версиях событий и переключилась на создание мифологии вокруг инцидента во Врбетице, пытаясь выдать свои фантазии об этом деле за факты. «Мы имеем дело с ситуацией, находящейся за рамками здравого смысла», — подчеркнула она.

В 2021 году обвинения в адрес ГРУ прокомментировал представитель российского президента Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле считают подобные публикации «относящимися к разряду криминального чтива».