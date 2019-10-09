Кремль отреагировал на расследование о «дестабилизации Европы» элитой ГРУ

В Кремле считают, что публикация The New York Times о существовании секретного подразделения ГРУ для дестабилизации ситуации в Европе относится к разряду криминального чтива, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 9 октября.

Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в таком развитии событий. Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой в целом и отдельными странами.

Ранее в среду журналисты американской газеты сообщили, что элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ) уже десять лет проводит «скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». В частности, российская разведка якобы причастна к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева и попытке госпереворота в Черногории.

Председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов назвал эти данные ерундой и указал на проблемные вопросы, касающиеся американских спецслужб.

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