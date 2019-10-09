В России обнаружили элитный отдел разведки «для дестабилизации Европы»

В России существует элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), которое «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

Собеседники издания утверждают, что подразделение ГРУ номер 29155 имело отношение к смене правящих кругов в Молдавии, отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева, попытке госпереворота в Черногории и отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Издание пишет, что этот отдел разведки действует уже по меньшей мере десять лет, однако обнаружить его удалось совсем недавно. Представители спецслужб из четырех западных стран утверждают, что невозможно выяснить, где и когда российское подразделение вновь начнет действовать.

По сообщениям источников, отдел находится в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы. Сотрудники подразделения участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне и на Украине. Собеседники издания утверждают, что операции отдела обладают такой степенью секретности, что зачастую о них не знают даже другие сотрудники ГРУ.

Западным спецслужбам удалось выяснить, что подразделением командует генерал-майор Андрей Аверьянов. В распоряжении издания оказалась фотография со свадьбы дочери Аверьянова, снятая в 2017 году. На ней генерал-майор стоит рядом с офицером ГРУ Анатолием Чепигой — одним из подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Британии.

Издание запросило комментарий у пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, однако он переадресовал запрос в Минобороны России. В ведомстве на вопросы не ответили.

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