В России открестились от тайного подразделения ГРУ «для дестабилизации Европы»

Появившаяся в западных СМИ информация о том, что в России якобы существует элитное подразделение Главного разведывательного управления (ГРУ), которое занимается дестабилизацией ситуации в Европе, не соответствует действительности. Об этом в среду, 9 октября, сообщил «Интерфаксу» председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

По его словам, подобные сообщения — «чистой воды ерунда». «Пусть они лучше в своих спецслужбах разбираются, которые собственного президента обливают грязью и дают информацию для представления к импичменту», — отметил Шаманов.

Таким образом он прокомментировал статью, опубликованную ранее в The New York Times. Издание со ссылкой на источники в западных спецслужбах сообщало, что созданное в России элитное подразделение ГРУ «проводит скоординированную кампанию по дестабилизации Европы». По данным собеседников газеты, данное подразделение существует уже минимум десять лет и причастно к отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери, смене правящих кругов в Молдавии, а также к отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева.

Отмечалось, что отдел находится в штаб-квартире 161-го учебного центра специального назначения на востоке Москвы, а командует им генерал-майор Андрей Аверьянов.

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