Чехия назвала Россию виноватой во взрывах на складах со снарядами для Киева

Полиция Чехии обвинила ГРУ России во взрывах на складах с боеприпасами для Киева

Прага обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на чешских складах боеприпасов. Об этом заявила пресс-служба полиции республики.

Такой вердикт чешская сторона вынесла в ходе расследования дела девятилетней давности. В октябре и декабре 2014 года на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице произошло два взрыва, хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Киеву.