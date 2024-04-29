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21:26, 29 апреля 2024Мир

Чехия назвала Россию виноватой во взрывах на складах со снарядами для Киева

Полиция Чехии обвинила ГРУ России во взрывах на складах с боеприпасами для Киева

Прага обвинила Главное разведывательное управление (ГРУ) Минобороны России в причастности к двум взрывам на чешских складах боеприпасов. Об этом заявила пресс-служба полиции республики.

Такой вердикт чешская сторона вынесла в ходе расследования дела девятилетней давности. В октябре и декабре 2014 года на складах боеприпасов немецкой компании Imex во Врбетице произошло два взрыва, хранившиеся там снаряды предназначались для продажи Киеву.

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      Александра Синицына
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