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Россия включила в список своих недругов только США и Чехию

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России включили в список недружественных стран только США и Чехию. Соответствующий перечень утвержден правительством и опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 14 мая.

«Утвердить прилагаемый перечень иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридических лиц», — говорится в документе.

Уточняется, что Чехии разрешено нанимать в российскую дипмиссию не более 19 работников-россиян, а Штатам — ни одного.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице.

Российско-американские отношения ухудшились в марте после резкого заявления президента США Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Кроме того, 15 апреля Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России.

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