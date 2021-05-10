В России ответили на планы Чехии потребовать компенсацию за взрывы во Врбетице

Россия не будет выплачивать никаких компенсаций за взрывы на складе боеприпасов во Врбетице, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Его цитирует ТАСС.

«Любые требования Чехии в адрес России о выплате компенсации за надуманную причастность спецслужб РФ к взрывам на складах в Врбетице, выдержанную в духе highly likely, абсурдны», — отметил депутат. По его словам, Праге нужно переадресовать подобные требования «вашингтонским кураторам», стоящим за этой провокацией.

Такой же позиции придерживается член Совета Федерации Владимир Джабаров. «Они уже не знают, что им придумать. С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Ранее в мае министр финансов Чехии Алена Шиллерова сообщила о планах руководства страны потребовать от России не менее миллиарда крон (более 47 миллионов долларов) в качестве компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году. В то же время она признала, что шансов на получение денег от Москвы немного.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.