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В Чехии призвали разрядить «разогретые» отношения с Россией

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Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал разрядить «разогретую» эмоциями атмосферу в отношениях с Россией. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на чешское телевидение.

«Я думаю, что нам нужно успокоить эту разогретую эмоциями напряженную атмосферу», — заявил Бабиш.

Он также напомнил, что существует возможность включения Чехии «в список недружественных России государств», а дипломатические отношения между Москвой и Прагой «находятся в кризисе».

Однако, по словам Бабиша, реакция чешских властей на инцидент во Врбетице была правильной. «Мы поступили как суверенное государство. Мы получили выражение солидарности от наших союзников», — уточнил премьер, добавив, что информацию СМИ о хранившихся на складе боеприпасах во Врбетице чешские власти считают ложью и дезинформацией.

4 мая генпрокурор Чехии Павел Земан допустил, что дело о взрывах в 2014 году складов боеприпасов во Врбетице может быть остановлено, если не удастся допросить подозреваемых или обеспечить их присутствие.

Чехия обвиняет российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года, в результате которых погибли два человека. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Согласно версии Праги, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравить бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

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