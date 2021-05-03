Глава Минюста Чехии неожиданно изменила позицию по взрывам во Врбетице

Глава Минюста Чехии Мария Бенешова неожиданно изменила позицию по взрывам во Врбетице после встречи с премьер-министром страны Андреем Бабишем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По словам премьера, они с министром юстиции сошлись на том, что может существовать лишь одна версия инцидента в 2014 году. Тем не менее ранее Бенешова утверждала, что во время обсуждения данной темы на заседании правительства она сделала вывод о существовании трех версий событий. Она также подчеркивала, что никогда не видела «вживую» материалы расследования спецслужб.

До этого первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра потребовал уволить главу Минюста из-за ее слов о взрывах во Врбетице. Чешский политик отметил, что подобные заявления министра указывают на раскол в правительстве страны и недоверие глав ведомств к премьер-министру.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. Согласно упомянутой версии, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов — Великобритания обвиняет их в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Речь идет о взрыве, который произошел 16 октября 2014 года. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.