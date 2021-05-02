В Чехии потребовали уволить главу Минюста из-за слов о взрывах во Врбетице

Первый заместитель лидера Гражданской демократической партии Чехии Збынек Станюра потребовал уволить главу Минюста страны Марию Бенешову из-за слов о взрывах во Врбетице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По словам Станюры, министра юстиции необходимо снять с поста из-за ее заявлений о том, что может существовать несколько версий по поводу инцидента в 2014 году. Так, Бенешова ранее рассказала, что во время обсуждения данной темы на заседании правительства она сделала вывод о существовании трех версий событий, и подчеркнула, что никогда не видела «вживую» материалы расследования спецслужб.

Чешский политик отметил, что подобные слова министра указывают на раскол в правительстве страны и недоверие глав ведомств к премьер-министру страны Андрею Бабишу . Это, по его мнению, может поставить под сомнение решения в ключевых вопросах внешней политики, влияющих на безопасность жителей страны.

2 мая премьер-министр Чехии вызвал министра юстиции Марию Бенешову из-за ее слов о возможных причинах взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Первый вице-премьер Ян Гамачек объяснил, что сотрудники правоохранительных органов разрабатывают единственную возможную версию произошедшего, согласно которой во взрывах замешаны работники российского ГРУ, а именно, подразделение 29155. «Иных версий нет, — подчеркнул он. — Госпожа Бенешова получила общую информацию. Ее выступление меня не порадовало, оно пошло на пользу кому-то другому, нежели Чешской Республике».

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. Согласно упомянутой версии, за день до подрыва склада в нем находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов — Великобритания обвиняет их в попытке отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля.

Речь идет о взрыве, который произошел 16 октября 2014 года. Тогда, предположительно, взорвались десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека.