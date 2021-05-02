США и Чехия договорились ответить на «дестабилизирующие» действия России

Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем выразил солидарность Вашингтона с Прагой и заявил о готовности ответить России на ее «дестабилизирующие» действия в европейской стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул солидарность США с Чехией в ее смелом ответе на подрывные и смертоносные действия России на чешской земле. Госсекретарь Блинкен и премьер Бабиш согласились с необходимостью дальнейшего единства и решимости в ответ на дестабилизирующие действия России», — утверждается в пресс-релизе Госдепартамента США.

В пресс-службе также заявили, что исключение российской госкорпорации Росатом из числа участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы» и существенное сокращение присутствия российской разведки в Праге «повысили безопасность Чехии и НАТО».

В конце апреля заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что Чехия оказалась заложником политики США в отношении Москвы.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Затем Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств.

Ранее чешский министр юстиции Мария Бенешова заявила, что у Чехии есть несколько версий взрывов на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, при этом она отказалась их озвучивать. Однако после этого первый вице-премьер Ян Гамачек опроверг эту информацию и сказал, что сотрудники правоохранительных органов разрабатывают единственную возможную версию произошедшего, согласно которой во взрывах замешаны именно работники российского ГРУ.