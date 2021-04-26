Премьер-министр Чехии назвал единственную версию причин взрыва во Врбетице

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал единственную версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году, которую рассматривает следствие. По его словам, это диверсия иностранных спецслужб. Заявление Бабиша публикует ТАСС.

«Существует только одна версия. Это атака российских агентов», — заявил чешский премьер. Он подчеркнул, что у президента Чехии Милоша Земана есть свой взгляд на этот вопрос, но при этом он поддержал высылку сотрудников российского посольства, которые якобы были сотрудниками спецслужб.

Ранее Земан пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.