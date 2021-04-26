Мир
 
Последние новости
США создадут центр для борьбы с зарубежным влиянием
Раскрыта личность объявленного в России персоной нон грата украинского дипломата
Принц Чарльз задумал избавиться от принца Гарри и Меган Маркл
Навального осмотрели рентгенолог, нейрохирург, невролог и гастроэнтеролог
Глава UFC сравнил чемпионку родом из СССР с демоном
Введение полного локдауна в Турции объяснили приостановкой полетов из России
Захарова заявила об ожидании от Чехии разъяснений о хранении мин во Врбетице
Путин обсудил с Макроном ситуацию на Украине
В Турции предложили признать Крым российским
Новости партнеров
Прослушать новость

Премьер-министр Чехии назвал единственную версию причин взрыва во Врбетице

Перейти в «Мою Ленту»
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
Фото: FRANCOIS LENOIR / Reuters

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал единственную версию причин взрыва во Врбетице в 2014 году, которую рассматривает следствие. По его словам, это диверсия иностранных спецслужб. Заявление Бабиша публикует ТАСС.

«Существует только одна версия. Это атака российских агентов», — заявил чешский премьер. Он подчеркнул, что у президента Чехии Милоша Земана есть свой взгляд на этот вопрос, но при этом он поддержал высылку сотрудников российского посольства, которые якобы были сотрудниками спецслужб.

Ранее Земан пообещал рассекретить итоги расследования взрывов на складах боеприпасов в деревне Врбетице, а также не исключил, что вспыхнувший скандал может оказаться следствием игры спецслужб. Помимо прочего, глава государства указал, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице.

Чехия обвинила российские спецслужбы в причастности к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. После этого Россия и Чехия обменялись высылкой дипломатов и решили сравнять число служащих посольств. По версии Праги, за день до подрыва склада там находились россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания обвиняет в попытке отравления Сергея Скрипаля.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Чехии опровергли информацию о запрещенном оружии на складах во Врбетице
Сенаторы Чехии заподозрили президента в измене родине
Сын погибшего при взрывах в Врбетице раскритиковал президента Чехии