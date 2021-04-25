Президент Чехии рассказал об игре спецслужб вокруг взрывов в Врбетице

История вокруг взрывов на военных складах в чешской Врбетице, которые произошли в 2014 году, на самом деле может оказаться следствием игры спецслужб. Об этом рассказал президент Чехии Милош Земан, его слова в воскресенье, 25 апреля, приводит РИА Новости.

Как отметил политик, если все же будет доказано, что к инциденту причастны российские агенты, Москве придется заплатить за это, в том числе потерей экономически важных проектов, в частности исключением Росатома из тендера на строительство атомной электростанции в Дукованах.

«Если, наоборот, это подозрение будет опровергнуто, значит, речь идет о разведывательной игре», — заявил Земан. При этом он подчеркнул, что подобные игры спецслужб могут иметь крайне серьезные последствия для политической жизни Чехии.

Ранее в своем выступлении Земан отметил, что в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны нет доказательств присутствия «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице. При этом он призвал не делать никаких выводов о причинах инцидента до окончания расследования.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.