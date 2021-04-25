Президент Чехии опроверг присутствие «российских агентов» на складах в Врбетице

Президент Чехии Милош Земан опроверг присутствие «российских агентов» на складе боеприпасов во Врбетице, заявив, что доказательств этому не было в отчетах Службы безопасности и информации (контрразведки) страны. Его слова передает РИА Новости в воскресенье, 25 апреля.

«Когда обследовалось помещение второго склада непосредственно перед случившимся там взрывом, там не было обнаружено никакого взрывного устройства», — рассказал Земан в ходе своего чрезвычайного телеобращения в связи с инцидентом во Врбетице.

Ранее чешский лидер заявил, что причиной взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году могло стать неосторожное обращение с боеприпасами или деятельность иностранных спецслужб.

По словам Земана, об этом свидетельствуют данные, содержащиеся в отчетах контрразведки. При этом он призвал дождаться результатов расследования инцидента, прежде чем делать окончательные выводы о его причинах.

18 апреля Москва объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на высылку российских дипломатов из республики днем ранее. Прага посчитала, что они работают под прикрытием на российские спецслужбы, которые, в свою очередь, якобы связаны со взрывами во Врбетице. Также Прага объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Представители чешских спецслужб считают, что они находились на месте взрыва во Врбетице в 2014 году.

Взрывы на складе боеприпасов произошли 16 октября и 3 декабря 2014 года. В результате происшествий погибли два человека. Причины инцидентов установлены не были.