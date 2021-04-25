В Госдуме усмотрели связь между разладом с Чехией и покушением на Лукашенко

В Госдуме усмотрели связь между разладом с Чехией и покушением на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с «Парламентской газетой» о причастности США к «развязыванию дипломатической войны».

«Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента Лукашенко и выдвинуть против России абсурдные обвинения. Все эти обвинения — ложь, рассчитанная причем на не очень умных людей», — утверждает Слуцкий.

По мнению депутата, цепочка высылки российских дипломатов европейскими странами «еще больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом». Перспективы развития внешнеполитической ситуации Слуцкий счел «печальными».

Ранее Слуцкий раскритиковал высылку российских дипломатов из Словакии и подчеркнул, что ответ на провокационные действия будут быстрыми и адекватными.

22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призвала европейских партнеров поступить так же.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота.