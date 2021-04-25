Россия
 
Последние новости
В НАСА назвали дату возвращения на Землю корабля Crew Dragon
Обнаружен отпечаток пальца возрастом около пяти тысяч лет
Привившимся от коронавируса москвичам старше 60 лет дадут карты на тысячу рублей 
Диетологи составили топ-10 продлевающих молодость продуктов
Волейболистка сборной России оценила работу Губерниева
Илон Маск станет телеведущим
Елена Проклова обвинила известного актера в домогательствах
Россиянам назвали способ получить двойной оклад за работу
Доктор Мясников раскрыл опасность полного отказа от алкоголя
Новости партнеров
Прослушать новость

В Госдуме усмотрели связь между разладом с Чехией и покушением на Лукашенко

Перейти в «Мою Ленту»
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Госдуме усмотрели связь между разладом с Чехией и покушением на президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с «Парламентской газетой» о причастности США к «развязыванию дипломатической войны».

«Прага решила стать прикрытием для Вашингтона после неудавшейся попытки госпереворота в Белоруссии и физического устранения президента Лукашенко и выдвинуть против России абсурдные обвинения. Все эти обвинения — ложь, рассчитанная причем на не очень умных людей», — утверждает Слуцкий.

По мнению депутата, цепочка высылки российских дипломатов европейскими странами «еще больше вносит раздор в отношения с Чехией и Евросоюзом». Перспективы развития внешнеполитической ситуации Слуцкий счел «печальными».

Ранее Слуцкий раскритиковал высылку российских дипломатов из Словакии и подчеркнул, что ответ на провокационные действия будут быстрыми и адекватными.

22 апреля глава МИД Чехии Якуб Кулганек заявил, что республика сократит число сотрудников российского посольства в Праге, тем самым приравняв его к числу сотрудников своего диппредставительства в Москве. Кроме того, Чехия призвала европейских партнеров поступить так же.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него и его детей планировалось покушение. По словам главы государства, задачу по устранению одобрило высшее руководство США. Позднее Федеральная служба безопасности (ФСБ) подтвердила информацию о покушении и попытке военного переворота.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Леонид Слуцкий: Сессия ПАСЕ прошла напряжённо
В Совфеде посчитали поспешным «разрывать в клочья» экономику Чехии
В Госдуме раскритиковали высылку российских дипломатов из Словакии
В Госдуме призвали «жестко и адекватно» реагировать на провокации Европы