Лукашенко заявил о готовившемся покушении на него и его детей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании группы, готовившей покушение на него и его детей. Видео выступления опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

«В планах захват ребенка, одного, второго, как получится, посадим в погреб. Мы задержали группу, они привели нас, показали, как они все планировали», — рассказал журналистам Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, это работа спецслужб США. Он также отметил, что подозреваемые были задержаны в Москве. «Я попросил президента России и Сашу Бортникова из ФСБ, и мы их взяли. Не дай бог они прикоснутся к детям, это будет страшная резня», — добавил он и уточнил, что задачу по его устранению одобрило высшее руководство США.

Лукашенко также отметил, что президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом поднял вопрос о покушении спецслужбами США на президента Белоруссии, но не получил ответа.

Ранее Лукашенко рассказывал, что на выборах 1994 года на его жизнь покушались. По его словам, когда он стал президентом, ему принесли документы для расследования, однако он попросил оставить их в архиве КГБ, где они «пылятся» до сих пор.