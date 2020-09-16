Лукашенко призвал Евросоюз «обуздать свои излишне ретивые окраины»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал страны Евросоюза «обуздать свои слишком ретивые окраины». Его слова приводит БЕЛТА.

По мнению главы государства, за последние несколько лет в Минске отвыкли от недружественной политики соседей, однако теперь с сожалением констатируют, что ее «антибелорусская суть» никуда не делась.

Лукашенко считает, что реакции на проходящие в последние время в республике протестные акции проявили ее в полной мере. Он обвинил соседей Белоруссии в покушении на территориальную целостность и суверенитет страны.

Ранее Лукашенко заявил, что протесты в Белоруссии десять лет готовили США и их сателлиты: Польша, Литва, Чехия, Украина. Тактика строилась «по классическому американскому учебнику цветных революций», утверждает белорусский лидер. Также Лукашенко заявлял, что за массовыми протестами, которые уже месяц продолжаются в республике, стоят Соединенные Штаты, действующие через специальные центры в Польше. Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России, утверждал Лукашенко.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Многие жители республики не признали итогов голосования. С вечера 9 августа в стране начались массовые протесты. Для разгона митингующих силовики Белоруссии применяли резиновые пули, дубинки, водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты.