Евросоюз отказал Лукашенко в признании легитимности

Евросоюз отказал президенту Белоруссии Александру Лукашенко в признании легитимности. С таким заявлением выступил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, его цитирует РИА Новости.

Он подчеркнул, что в объединении считают, что президентские выборы, прошедшие 9 августа, были сфальсифицированы. Говоря о Лукашенко, дипломат сначала ошибся и назвал Украину вместо Белоруссии. Борреля быстро поправили, и он извинился.

В Кремле Александра Лукашенко признают легитимным президентом Белоруссии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в России «ценят и любят» всех граждан республики, вне зависимости от того, поддерживают они Лукашенко или нет.

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жесткие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru