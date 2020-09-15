В Белоруссии заявили о желании соседей оторвать страну от России

В Минобороны Белоруссии заявили о желании соседей оторвать республику от России, испортив отношения между двумя странами. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

В заявлении говорится о работе Польши, Литвы и Европейского Союза в целом, направленной на дестабилизацию обстановки в Белоруссии и смену действующей власти.

Кроме того, в Минобороны заявили о попытках Украины «подсказать правильные и эффективные шаги» для стабилизации внешнеполитической ситуации и звучащих со стороны Киева сомнениях в суверенности белорусского государства.

Однако, в заявлении ведомство уверяет, что поддержка со стороны России и Китая убедила руководство страны в правильности выбранного курса.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы «фактически один народ».

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.