Украина констатировала «пророссийскость» Белоруссии

Белоруссия останется пророссийской даже при победе оппозиции, констатировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El Mundo.

По его мнению, ситуация на Украине в 2014-м и нынешняя в Белоруссии различаются: «В 2014 году мы решили порвать с Россией, была полная поддержка ЕС со стороны народа. Но Белоруссия не на этом этапе, она останется пророссийской даже в случае победы оппозиции».

Кулеба считает, что два кризиса нельзя сравнивать. Он призвал поддержать белорусское общество в борьбе за свободу и демократию, напомнив о политике ЕС. «Когда видишь перед собой кризис, не можешь сидеть на месте. Индивидуальные санкции представляют собой логичную реакцию», — сказал министр.

15 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости «теснее держаться с нашим старшим братом», отметив, что русские и белорусы «фактически один народ».

Ранее представители оппозиции обратились к российской общественности и официальным лицам. В Координационном совете подчеркнули, что они выступают за развитие белорусско-российских отношений и никогда не ставили своей целью ухудшить отношения с Россией, «как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы». Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заверила, что протесты в стране никогда не были нацелены против России, которую оппозиция готова рассматривать как посредника в разрешении политического кризиса.

Протесты в Белоруссии продолжаются шестую неделю. Их участники требуют отставки Лукашенко, проведения новых выборов и наказания силовиков, ответственных за жестокие разгоны демонстрантов. Власти считают, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По мнению Лукашенко, протестующие пытаются действовать в стране по методичкам цветных революций, а управляют ими из Польши, Литвы, Чехии и Украины. Оппозицию обвиняют в попытках совершить государственный переворот.