Путин и Лукашенко договорились снять резерв из силовиков для Белоруссии

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко договорились снять резерв силовиков, созданный Россией для помощи Белоруссии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по итогам прошедших 14 сентября в Сочи переговоров президентов, его слова приводит ТАСС.

«Важным результатом переговоров двух президентов в Сочи стала договоренность о том, что Россия снимает резерв правоохранительных органов и национальной гвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», — рассказал он.

27 августа Путин сообщил том, что в России сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов, который в случае необходимости окажет помощь Белоруссии. Позже стало известно, что такие резервы создадут из ОМОНа и других подразделений Росгвардии.

Переговоры лидеров России и Белоруссии прошли 14 сентября в резиденции «Бочаров ручей». Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, планировали обсудить тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, а также совместные проекты в энергетике. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США. Также Кремль признал Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

По официальным данным, Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Евросоюз отказался считать выборы в республике легитимными и анонсировал санкции в отношении 20 высокопоставленных чиновников Белоруссии.