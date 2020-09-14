Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность «украинского сценария» с кредитом Белоруссии. Его слова приводит РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ситуацию с кредитом нельзя трактовать как вмешательство во внутренние дела Белоруссии, а также говорить о возможном повторении в республике сценария с кредитом Украине. Песков пояснил, что денежные средства предоставляются не президенту Александру Лукашенко, а «большому союзнику, братской стране».

Переговоры лидеров России и Белоруссии прошли 14 сентября в резиденции «Бочаров ручей». Путин и Лукашенко, как сообщалось ранее, планировали обсудить тему реструктуризации государственного долга Белоруссии перед Россией, вопросы интеграции, а также совместные проекты в энергетике. В ходе встречи российский президент подтвердил, что Москва выдаст Минску кредит в размере 1,5 миллиарда долларов США.