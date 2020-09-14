Россия даст Белоруссии денег на погашение долга перед Россией

Россия предоставит Белоруссии кредит размером полтора миллиарда долларов на погашение долга и рефинансирование прошлых займов. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Часть из этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств. И часть, собственно, это новые денежные средства», — пояснил он. При этом Песков уточнил, что о повторении с Минском сценария с кредитом Украине говорить нельзя, поскольку «деньги дают не Лукашенко, а братской Белоруссии».

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Одновременно Песков указал, что предоставление кредита не должно восприниматься как попытка вмешаться во внутренние дела республики. «Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого», — заверил преддставитель Кремля.

В ходе переговоров, которые состоялись в понедельник, 14 сентября, в Москве, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили вопросы поставок энергоносителей. «Результат конструктивный», — резюмировал Песков, но подробностей не привел. Кроме того, уточнил он, главы государств поручат подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения.

Ранее стало известно, что Москва выдаст Минску обещанный кредит в размере 1,5 миллиарда долларов.