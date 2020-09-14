Лукашенко расскажет Путину о происходящем в Белоруссии «на самом деле»

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал российскому лидеру Владимиру Путину подробно проинформировать его о том, как «на самом деле» обстоят дела с протестами в республике. Об этом он заявил на переговорах Сочи, трансляцию ведет RT на YouTube.

По словам Лукашенко, он расскажет подробно об обстановке в Белоруссии, потому что «все совсем не так, как видится в средствах массовой информации». «Вы человек опытный, в наше время информационных войн и противостояний вы знаете, как это преподносится», — сказал он, обращаясь к Путину. Лукашенко также поблагодарил его за поддержку и «порядочность» во время протестов.

Белорусский президент добавил, что «с улыбкой» смотрит на масштабные акции протестующих в Минске по выходным. Он подчеркнул, что власти освобождают часть столицы для того, чтобы желающие могли провести шествие. «Но главное, я это постоянно говорю, не переходить черту. Есть "красные линии" (...) которые никто не имеет права переходить. Пока эти "красные линии" никто не нарушал», — заявил Лукашенко.

Речь идет о традиционных женских акциях против насилия, которые проводятся в Белоруссии по субботам, и об общих маршах протестующих по воскресеньям. Во время последних акций в минувшие выходные, 12 и 13 сентября, силовики снова приступили к жестоким задержаниям протестующих. В частности, известны случаи, когда женщин скручивали несколько мужчин и тащили за волосы, а политический Telegram-канал портала TUT.by опубликовал видео, как мужчину тащат по земле. Также на пути следования колонн протестующих выставляются заграждения ОМОНа и бронетехники.

Ранее Лукашенко заявлял, что жертвы пыток в изоляторах, задержанные на первых протестах, были «пьяными и обкуренными урками» и сами нападали на охрану, а девушкам рисовали синяки. При этом очевидцы рассказывали «Ленте.ру» о многочисленных избиениях при задержании и уже в изоляторе, о том, как несколько десятков человек сажали в тесные камеры и не вызывали им скорую помощь.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов первых протестов с применением спецтехники и многочисленных сообщений об издевательствах заключенных. Всего белорусы митингуют уже шестую неделю. Они требуют отставки руководства страны, новых выборов и наказания для тех, кто применял насилие на акциях протеста. По официальным данным, на марши выходных дней собирается несколько десятков тысяч недовольных, подсчеты журналистов свидетельствуют о том, что численной акций достигает сотен тысяч.