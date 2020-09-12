В Минске задержаны десятки участниц женского марша протеста

Десятки участниц традиционного женского марша протеста в Минске оказались задержаны. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна», не зарегистрированный в Белоруссии.

По подсчетам журналистов, число участников субботней акции в Минске достигало порядка 10 тысяч человек. В настоящий момент акция уже завершилась. В списке задержанных оказалось 46 человек, в том числе там есть и мужчины, которые тоже могут выходить вместе с женщинами на акции солидарности против насилия, а также два журналиста оппозиционного издания «Белсат».

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Правозащитники сообщают, что во время задержания силовики действовали жестко, в ответ женщины пытались заблокировать автозаки с заключенными. Кроме того, известно о двух задержанных мужчинах, которые являлись очевидцами происходящего, а не участниками. Один из них был водителем, пропустившим колонну женщин, его вытащили прямо из машины, второй снимал задержания, стоя на автобусной остановке.

Ранее в сети появились кадры, как трое силовиков скрутили женщину при попытке защитить других участниц от задержания, сняв балаклаву с одного из правоохранителей в зеленой форме без опознавательных знаков. Девушку удалось отбить, на видеозаписи заметно, что ее тащили за волосы.

Первая женская акция солидарности прошла в Белоруссии 12 августа на фоне жестоких разгонов митингов и многочисленных сообщений об издевательствах над заключенными. Недавно действующий президент Александр Лукашенко заявил, что большинство этих случаев, попавших в прессу, являются фейками, а жертвы издевательств были пьяными и обкуренными и агрессивно вели себя с охраной. Всего протесты в Белоруссии продолжаются пятую неделю.