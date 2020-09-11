telegram

Возле Красного костела в центре Минска вновь начались задержания протестующих. Видео опубликовал в своем Telegram-канале портал Tut.by.

На кадрах видно, как протестующие пытаются попасть внутрь костела, однако их начинают останавливать люди в штатском и балаклавах. Они отталкивают протестующих от дверей и валят их на ступеньки. Позже к ним присоединяются силовики, которые и проводят задержания.

Женщины пытаются отбить задержанных, закрывая их от силовиков.

Ранее храм уже становился эпицентром задержаний. 26 августа в центре Минска проходил очередной митинг против официальных результатов президентских выборов. Во время разгона часть протестующих забежала в Красный костел — главный католический собор Белоруссии. Сотрудники ОМОНа затолкали внутрь всех, кто просто стоял на крыльце, включая журналистов, и заперли на долгое время.

В Белоруссии пятую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Первые акции жестко разгоняли, были задержаны семь тысяч человек, известно о нескольких погибших. Многие задержанные рассказали о пытках и избиениях в изоляторах.