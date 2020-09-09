В Минске задержали участниц женской акции в поддержку Колесниковой

В Минске задержали около десятка участниц женской акции в поддержку члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой, которая была арестована по делу о призывах к захвату власти. Об этом сообщает «Еврорадио».

Несколько десятков белорусок собрались у торгового центра «Немига-3». Они держали плакаты: «Готовы похитить, посадить и выгнать сотни тысяч женщин? Ну-ну, герои», «Мария, ты наш герой! И что бы ни случилось, мы с тобой» и «Хороша Маша, но не ваша».

На место прибыли силовики в балаклавах и форме без опознавательных знаков, а также люди в масках и гражданской одежде. Они посадили участниц акции в микроавтобусы без номеров.

Часть женщин прошла к Красному костелу на площади Независимости. Там также начались задержания, но протестующие спрятались в соборе.

Колесникова стала первым фигурантом уголовного дела по факту создания Координационного совета оппозиции Белоруссии, которая получила статус подозреваемого, а не свидетеля. В настоящее время она находится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

7 сентября неизвестные посадили ее в микроавтобус с надписью «Связь» в центре Минска и увезли в неизвестном направлении. Спустя сутки власти сообщили, что Колесникова пыталась бежать на Украину и была задержана. Соратники оппозиционерки утверждают, что она сопротивлялась насильственному выдворению из страны и порвала свой паспорт.