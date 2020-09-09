Адвоката Колесниковой задержали по уголовному делу

В Минске в качестве подозреваемого по уголовному делу задержали адвоката Марии Колесниковой Илью Салея. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико.

Салею инкриминируют статью 361 («Призывы к действиям, направленным в ущерб национальной безопасности и обороноспособности») Уголовного кодекса Белоруссии. В квартире юриста сотрудники правоохранительных органов провели обыск.

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Ранее 9 сентября стало известно, что Колесникова арестована и в настоящее время содержится в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске. В ее столичной квартире неизвестные проводят «следственные действия». Между тем по уголовному делу о призывах к захвату власти был задержан член президиума Координационного совета (КС) оппозиции юрист Максим Знак.

Шесть из семи членов президиума КС либо задержаны, либо находятся за пределами Белоруссии. На свободе остается писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. На фоне преследований оппозиционеров она обратилась к русской интеллигенции и упрекнула ее в недостаточной поддержке протестующих белорусов.

В августе представители оппозиции Белоруссии, не согласные с официальными результатами выборов президента, объявили о создании Координационного совета для трансфера власти. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В КС неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.