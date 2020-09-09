Алексиевич осталась последним лидером оппозиции в Белоруссии на свободе

Штаб бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико сообщил о задержании члена президиума Координационного совета оппозиции Максима Знака. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судя по фото, он задержан. Связи с ним нет уже около часа. На парковке у штаба стоят всем известные бусы (микроавтобусы)», — рассказал пресс-секретарь штаба Глеб Герман. Так он прокомментировал появившиеся в сети фото, на котором четверо неизвестных в масках уводят Знака от здания, где расположен штаб Бабарико. Сейчас в офисе находятся неизвестные, предположительно, они проводят обыск.

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Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова заявила, что пока не располагает сведениями по вопросу ситуации со Знаком. В то же время в Координационном совете считают, что юриста задержали по делу о призывах к захвату власти. Если информация подтвердится, то лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич станет последним членом президиума совета, находящимся в Белоруссии на свободе. Она пообещала, что не покинет страну.

Соратники Колесниковой до сих пор не знают о ее местонахождении

Представителей Координационного совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы, оппозиционеры подвергаются преследованиям. 7 сентября в центра Минска неустановленными лицами была похищена Мария Колесникова. На следующий день власти проинформировали, что политик пыталась покинуть страну, но была задержана. Соратники Колесниковой рассказали, что она не дала вывезти себя из страны и порвала свой паспорт, чтобы ее не пустили на территорию Украины. Президент Александр Лукашенко считает, что Колесникова собиралась бежать из страны, но ее выбросили из машины собственные соратники.

До сих пор не известно, где находится Мария Колесникова, в каком статусе она находится, предъявлено ли ей какое-то обвинение. Это очень большая проблема, и мы призываем всех, кто может как-то повлиять на это, повлиять на это как можно быстрее представитель Координационного совета Иван Кравцов

В настоящее время информация о нахождении Колесниковой в Мозырском пограничном отряде, расположенном в Гомельской области, официально не подтверждается. В Координационном совете утверждают, что адвокаты пытаются ее найти. Вместе с тем неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в дом политика на проспекте Независимости в Минске. По их словам, там проводятся «следственные действия», характер которых они «не уполномочены комментировать».

Тихановская обвинила Лукашенко в попытке парализовать работу оппозиции

Бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что действующая власть пытается парализовать работу совета и запугать его членов.

Но альтернативы переговорам нет, и Лукашенко придется это принять экс-претендент на пост президента Светлана Тихановская

Политик призвала освободить Знака, других членов президиума Координационного совета, а также гарантировать безопасное возвращение в страну Павла Латушко и Ольги Ковальковой.

Последняя являлась доверенным лицом Тихановской. 5 сентября Ковалькова покинула Белоруссию. Она рассказала, что ее вывезли из изолятора в Минске, а затем отвезли на пограничный пункт, вынудив уехать из страны. Вместе с Ковальковой 24 августа по обвинению в организации несанкционированной акции и призывах к забастовкам был задержан лидер стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергей Дылевский. В настоящее время он отбывает второе подряд административное наказание. 3 сентября его повторно арестовали еще на 15 суток по статье «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий».

Еще одного из лидеров Координационного совета, юриста Лилию Власову, задержали в конце августа из-за участия в несанкционированном митинге. 3 сентября ей было предъявлено уголовное обвинение в налоговых преступлениях.

Белоруссию покинул бывший министр культуры Латушко. Он пожаловался на давление со стороны сотрудников Комитета государственной безопасности (КГБ), которые угрожали ему уголовным преследованием. Тем не менее Латушко планирует вернуться и не собирается просить о политическом убежище в странах ЕС.

Ранее представители белорусской оппозиции, не согласные с официальными результатами выборов президента, объявили о создании Координационного совета. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. В совете неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы.