Соратник Колесниковой рассказал о купленном для нее билете в Мюнхен

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов рассказал, что силовики купили для него, пресс-секретаря КС Антона Родненкова и члена президиума совета Марии Колесниковой билеты за границу. Об этом он сообщил журналистам в Киеве, передает «Интерфакс — Запад».

«Когда нас перед границей [с Украиной] посадили в машину, там мы обнаружили тесты на коронавирус и медстраховку», — сказал Кравцов.

Соратник Колесниковой утверждает, что для нее были куплены авиабилеты в Мюнхен через Вену, а для него и Родненкова — в Турцию на 8 сентября. «Видимо с тем, чтобы сфотографировать и инсценировать якобы наши планы улететь за границу», — отметил Кравцов.

Ранее Кравцов заявил, что после его задержания белорусские силовики «рисовали возможность вывоза Марии Колесниковой за границу», объясняя это необходимостью «деэскалации обстановки в стране».

7 сентября в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Кравцов и Родненков перестали выходить на связь. На следующий день власти заявили, что Колесникова пыталась покинуть страну, но была задержана. КС отрицает ее планы уехать из Белоруссии.

Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. Родненков и Кравцов находятся на Украине.