Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Член Координационного совета белорусской оппозиции, соратник Марии Колесниковой Иван Кравцов заявил, что ему после задержания предлагали вывезти ее за границу для «деэскалации» ситуации в Белоруссии, передает ТАСС.

7 сентября стало известно, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Представители Координационного совета Кравцов и Антон Родненков перестали выходить на связь. На следующий день Госпогранкомитет сообщил, что Колесникова пыталась выехать из Белоруссии, но была задержана.

Президент Александр Лукашенко заявил, что Колесникову выбросили из машины собственные соратники. Штаб бывшего претендента на президентский пост Виктора Бабарико сообщил, что оппозиционерка содержится на территории войсковой части Мозырского пограничного отряда. В Координационном совете утверждают, что она не собиралась покидать Белоруссию.

Родненков и Кравцов находятся на Украине.