Лукашенко заявил о выбросивших Колесникову из машины соратниках

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что члена Координационного совета (КС) оппозиции выбросили из машины собственные соратники. Фрагмент его интервью представителям российских СМИ опубликовал в своем Telegram-канале портал Russia Today.

По словам Лукашенко, Колесникова вместе с ними пыталась сбежать на Украину. Оппозиционеры успешно прошли белорусскую границу, однако по дороге к украинскому КПП встретили усиление белорусских пограничников.

«Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам. Ее то ли выбросили из машины — ну, на ходу», — заявил он. По словам Лукашенко, Колесникову задержали так как она попыталась прорваться через пост усиления.

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Ранее 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Колесникова попыталась незаконно покинуть территорию страны, но была задержана. Журналисты государственных СМИ назвали ее действия «прорывом» и «попыткой побега».

В Координационном совете заверили, что политик не собиралась добровольно покидать территорию Белоруссии. Случившееся там считают провокацией и требуют отпустить Колесникову. В МВД Украины рассказали, что Мария порвала свой паспорт, чтобы воспрепятствовать насильному выдворению. Вместе с тем президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Колесникову в желании сбежать к сестре на Украину и подчеркнул, что ее задержали правильно.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.