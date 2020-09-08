Украина назвала свою версию «прорыва» белорусских оппозиционеров

Украина назвала свою версию перехода через границу членов Координационного совета оппозиции Антона Родненкова и Ивана Кравцова, которые белорусская сторона назвала попыткой прорыва через границу. Ее изложил замминистра внутренних дел Антон Геращенко в своем Facebook.

По словам Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров из страны.

Он добавил, что другого члена Координационного совета, Марию Колесникову, выдворить не удалось, так как она «предприняла действия по предотвращению ее перемещения через границу». «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщает, что для этого Колесниковой пришлось порвать свой паспорт.

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Ранее 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана. Журналисты государственных СМИ назвали пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». Оппозиционеры не стали останавливаться при виде дополнительного пограничного наряда. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Соратники оппозиционных политиков считают случившееся провокацией. В Координационном совете подтвердили тот факт, что политик не собиралась добровольно покидать территорию Белоруссии.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.