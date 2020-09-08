Украина подтвердила въезд белорусских оппозиционеров

В Государственной пограничной службе Украины подтвердили, что члены Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов проходят процедуры для въезда в страну. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Мария Колесникова не прибыла на контрольно-пропускной пункт, отметили в ведомстве.

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«В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Республики Беларусь Родненков и Кравцов… Гражданка Республики Беларусь Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала», — рассказал пресс-секретарь Госпогранслужбы Андрей Демченко.

Ранее 8 сентября Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил, что Родненков и Кравцов пересекли границу с Украиной и покинули страну. Колесникова, по официальной версии, также пыталась незаконно покинуть территорию страны, но была вытолкнута соратниками из автомобиля и задержана. Журналисты государственных СМИ назвали пересечение границы «прорывом» и «попыткой побега». Оппозиционеры не стали останавливаться при виде дополнительного пограничного наряда. В настоящее время правоохранители проводят расследование.

Соратники оппозиционных политиков считают случившееся провокацией. В Координационном совете подтвердили тот факт, что политик не собиралась добровольно покидать территорию Белоруссии.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов после этого тоже перестали выходить на связь.

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