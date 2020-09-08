Белорусская оппозиция назвала провокацией попытку «бегства» Колесниковой

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова не собиралась бежать из Белоруссии. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил источник в окружении оппозиционеров.

По словам собеседника агентства, попытка пересечения ими границы с Украиной могла быть инсценировкой спецслужб. «Ни Антон Родненков, ни Иван Кравцов, ни Мария Колесникова не планировали отъезд за границу. Были категорически против. На границе они оказались после задержания. Вероятно, их доставили туда из СИЗО. Такая провокация, в рамках которой Колесникову и задержали», — сказал он.

В свою очередь, член Координационного совета Максим Знак подтвердил агентству ТАСС. намерений уезжать из страны у Колесниковой не было. «Мы проговаривали сценарий, условно говоря, если будет предложено, тюрьма или заграница, Мария четко сказала, что никуда не уедет», — сказал он.

Ранее 8 сентября официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский сообщил, что Колесникова, Родненков и Кравцов пересекли ночью границу с Украиной и покинули страну. Через несколько минут белорусское новостное агентство БелТА рассказало, что Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию страны и была задержана.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов тоже перестали выходить на связь.