Пограничники сообщили о выезде Колесниковой из Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Мария Колесникова выехала из Белоруссии. Об этом заявили в Госпогранкомитете страны, передает «Интерфакс».

Официальный представитель ведомства Антон Бычковский утверждает, что Колесникова, а также другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — пересекли границу Белоруссии с Украиной на пункте пропуска «Александровка» в 04:00.

7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. Родненков и Кравцов тоже перестали выходить на связь.