Белорусская оппозиция начала принимать решения через Telegram

Координационный совет оппозиции Белоруссии не прекращает работу, несмотря на задержания или вынужденный отъезд за границу его руководства. Об этом заявил последний не подвергшийся преследованиям член президиума совета Максим Знак. Его видеообращение доступно на YouTube.

«Даже если президиум не сможет работать, у нас есть два механизма: первый — принятие решений в Telegram-чате, второй — доформирование основного состава совета за счет тех, кто подал заявку в расширенный совет», — сказал Знак.

Он отметил, что Координационный совет изменил регламент. Отныне решения начнут принимать большинством после обсуждения членами совета проектов в Telegram. В течение суток будут собираться голоса.

Знак также рассказал, что на участие в составе совета подано более пяти тысяч заявок, поэтому в ближайшее время он будет расширен: «Доформирован основной состав совета, там будет 110 человек и они смогут оперативно и быстро принимать решения».

Ранее 7 сентября сообщалось, что в центре Минска неизвестные посадили лидера белорусской оппозиции Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. О ее местонахождении до сих пор ничего неизвестно. Вместе с тем и другие члены президиума Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов — тоже перестали выходить на связь.

По факту создания Координационного совета правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело о попытке захвата власти. Колесникова и другие лидеры протеста неоднократно подчеркивали, что эти обвинения неправомерны, поскольку объединение является гражданской платформой для диалога власти и общества и не имеет политической цели или программы. Членов президиума совета неоднократно задерживали и вызывали на допросы. Некоторые из лидеров оппозиции после этого покинули Белоруссию.