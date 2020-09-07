В Минске нашли мертвым футбольного фаната

В Минске нашли мертвым 25-летнего футбольного фаната столичного «Динамо» Алексея Демидова. Об этом сообщает портал «Наша Нива».

Тело молодого человека обнаружили на окраине района Серебрянка. Обстоятельства смерти Демидова не установлены.

«Телесные повреждения были. На голове гематома, на бороде как будто куски кожи вырваны. Пальцы сбиты, костяшки сбиты на руках. Нога как-то перекручена — как будто сломана. Грязная одежда… Похоже, что была драка или что-то такое», — рассказал двоюродный брат погибшего Александр.

Он добавил, что официальное заключение о смерти обещали предоставить через месяц. При этом в предварительном свидетельстве причиной смерти молодого человека названо «отравление неустановленным веществом».

Об исчезновении Демидова стало известно в пятницу, 4 сентября. По словам родственников, он не принимал участия в митингах. В Следственном комитете (СК) заявили, что по факту смерти проводится проверка, точные обстоятельства устанавливаются. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Тело было обнаружено без видимых телесных повреждений, отметили в ведомстве.

22 августа в Минске нашли повешенным тело Никиты Кривцова, на протяжении 10 дней считавшегося пропавшим. Кривцов был фанатом футбольного клуба «Молодечно». В СК сообщили, что смерть не носила криминальный характер, на теле молодого человека не было обнаружено видимых повреждений. В суицид родственники не поверили. Жена погибшего выразила уверенность, что муж не мог убить себя, потому что «был слабым для этого».