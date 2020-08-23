Появились подробности о гибели пропавшего в разгар протестов белоруса

Белорус Никита Кривцов, пропавший в разгар протестов 12 августа, был обнаружен повешенным около 14:00 по местному времени в субботу, 22 августа. Об этом изданию Onliner сообщила пресс-секретарь ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

По ее словам, труп 28-летнего белоруса нашли на одном из деревьев на улице Парковой в Минске. На место прибыла следственно-оперативная группа.

Жена погибшего Елена Кривцова подтвердила факт обнаружения тела мужа, однако затруднилась ответить, были ли на его теле травмы и следы избиений. «Мы только завтра поедем в морг, милицию и будем все узнавать. Я уверена, что сам он не мог этого сделать. Он был слабым для этого», — заявила она.

По словам Кривцовой, все десять дней после его исчезновения она искала мужа в больницах и изоляторах. Она уточнила, что не знает, участвовал ли ее муж в протестных акциях и был ли он задержан.

Как писала «Наша Нива», белорус был футбольным фанатом. Он родился в Вилейке (Минская область), жил какое-то время в Молодечно, а его семья живет в Жодино.

О смерти Кривцова стало известно 22 августа. Последний раз Кривцов выходил на связь с родными в первой половине дня 12 августа, когда направлялся на работу в Королев Стан (Минская область). Последняя локация его телефона — Республиканский центр неврологии и нейрохирургии в Минске.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей. Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, заявили в министерстве.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.