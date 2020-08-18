Стало известно о смерти еще одного участника протестов в Белоруссии

Стало известно о смерти еще одного участника протестов в Минске. Об этом сообщает «Комсомольская правда Беларусь».

16 августа во время протестной акции его сбила машина. 19-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В МВД Белоруссии отметили, что пешеход был замечен водителями и его предупредили об опасности и попросили перейти с дороги на тротуар, однако он оставил предупреждения без внимания и попал под колеса автомобиля. Ведомство проводит проверку по факту инцидента.

Ранее власти признали гибель 10 августа в Минске 34-летнего Александра Тарайковского. По версии МВД, у него в руках взорвалось самодельное устройство. Однако в СМИ появилось видео, из которого следует, что Тарайковского могли застрелить бойцы спецназа.

Позже стало известно, что в одной из больниц Гомеля умер задержанный 10 августа 25-летний местный житель. Ему стало плохо после заседания суда, который приговорил его к аресту. При этом в Следственном комитете заявили, что осмотр не выявил телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти.