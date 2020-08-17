Глава Минздрава Белоруссии заявил о двух погибших во время протестов

Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил о двух погибших во время массовых протестов против официальных результатов президентских выборов, передает Tut.by.

Глава Минздрава вышел к врачам, собравшимся на акцию у здания ведомства. Около 100 медиков потребовали пустить их к задержанным при разгоне протестов. Их пришли поддержать музыканты, сыгравшие концерт.

К врачам вышел Караник, которого встретили криками «Позор!» и «В отставку!» Министр ответил, что последнее требование неактуально, поскольку все правительство сложило полномочия.

Караник сказал, что во время акций протеста погибли два человека, один из них — в Минске. В больницах находятся 158 человек, все они в стабильном состоянии. Медиков допускают к задержанным.

Ранее власти признали гибель 10 августа в Минске 34-летнего Александра Тарайковского. По версии МВД, у него в руках взорвалось самодельное устройство. Однако в СМИ появилось видео, из которого следует, что Тарайковского могли застрелить бойцы спецназа.

Позже стало известно, что в одной из больниц Гомеля умер задержанный 10 августа 25-летний местный житель. Ему стало плохо после заседания суда, который приговорил его к аресту. При этом в Следственном комитете заявили, что осмотр не выявил телесных повреждений, которые могли бы привести к смерти.