МВД Белоруссии сообщило о сотнях заявлений об исчезновении людей

Власти Белоруссии сообщили об исчезновении людей в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Со дня президентских выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа, граждане страны подали в милицию сотни обращений об исчезновении родственников и знакомых, заявили в министерстве. «Большинство обратившихся считают, что исчезновения связаны с задержаниями участников массовых беспорядков, обвиняют милицию в непредоставлении информации о задержанных», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что основная часть заявлений уже обработана.

18 августа сообщалось, что Константин Шышмаков, который был членом избиркома на выборах в Белоруссии и отказался подписать итоговый протокол голосования, был найден мертвым. Шышмаков пропал 15 августа. 18 августа его тело нашли в реке Неман.

Издание TUT.by подсчитало, что после президентских выборов в республике пропали 76 участников акций протеста. Подавляющее большинство пропавших — мужчины.

Протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. Люди требуют отменить итоги выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов в первые дни.