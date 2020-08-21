Лукашенко предупредил о поползновении отделить Белоруссию от России

Внешние силы намереваются «наклонить» мирную Белоруссию, «застрявшую у них как кость в горле», создать санитарный кордон и отделить ее от России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его мнению, происходящее сейчас в Белоруссии — это попытка изолировать Россию. «Конечно, ни я, ни [российский президент Владимир] Путин на это никогда не пойдем, и мы дадим серьезнейший ответ на эти поползновения. Мы знаем, откуда идут команды», — предупредил Лукашенко.

Он призвал белорусов жестко держать голову на плечах и понимать, что «страна у нас одна».

«Я хочу сохранить мир и покой для тех, кто хочет работать. Я не хочу ввергнуть страну, полностью ее перевести на военное положение. Это ненормально. Я хочу, чтобы спокойно жили, как это было всегда. И это моя главная задача — ответить, стабилизировать здесь обстановку», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее 21 августа Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии. По его словам, Запад решил «подтянуть» страну к себе и создать против России «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина. Он подчеркнул, что им достигнуто полное взаимопонимание с российским коллегой Владимиром Путиным относительно ситуации в стране.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам "цветных революций"», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».