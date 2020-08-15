Лукашенко рассказал об элементах внешнего вмешательства в ситуацию в Белоруссии

В ситуации в Белоруссии можно увидеть элементы внешнего вмешательства. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске в субботу, 15 августа, передает БЕЛТА.

«Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит», — заявил белорусский лидер.

По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций». «Более того, к методичкам цветных революций уже появились элементы внешнего вмешательства», — пояснил президент.

Ранее Лукашенко заявил, что из «Польши, Великобритании и Чехии были звонки», оттуда якобы пытались управлять действиями протестующих в Минске. Он назвал овцами граждан, выступающих против официальных результатов выборов главы государства.

Вечером 9 августа по всей Белоруссии вспыхнули акции протеста. В центре Минска начались столкновения с ОМОНом. Выступления демонстрантов подавляли с помощью слезоточивого газа, светошумовых гранат, дымовых шашек. По официальным данным, пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Правозащитники сообщают об одном погибшем участнике протестов.

Согласно данным Центризбиркома, Лукашенко набрал 80,23 процента голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская — 9,9 процента. Она заявила, что не признает эти результаты.