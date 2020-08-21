Лукашенко раскусил замыслы оппозиции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит. Об этом пишет БЕЛТА.

«Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что оппозиционеры сначала требовали пересчета голосов, но быстро отказались от этой идеи и стали требовать новых выборов: «Понимают, что 80 процентов нельзя фальсифицировать. Все равно их проигрыш. Говорят, пойдем на новые выборы. Вы понимаете, что такое еще полгода заниматься этими делами? Перевернут все вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили».

Лукашенко отметил, что белорусам нельзя плясать под «чью-то дудку», после выборов необходимо жить спокойно. В то же время, добавил он, сейчас оппозиция взбудоражила людей внутри страны, а внешние стороны начали «поддавливать» силой оружия.

Ранее 21 августа Лукашенко обвинил США в подготовке «заварушки» в Белоруссии. По его словам, Запад решил «подтянуть» страну к себе и создать против России «санитарный кордон», к которому относятся прибалтийские республики и Украина.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. Лукашенко считает, что в ситуации видны элементы внешнего вмешательства. По его словам, координаторы пытаются действовать в стране по «методичкам цветных революций», а действиями протестующих управляют из «Польши, Великобритании и Чехии».