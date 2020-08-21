Лукашенко пообещал решить проблему с протестами в ближайшие дни

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал решить проблему с протестами в стране в ближайшие дни, передает БЕЛТА.

Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» заявил, что ситуация в Белоруссии очень политизирована, но не стоит рассматривать ее как катастрофичную. По словам президента, одна из работниц агрокомбината пожелала ему выстоять в этой ситуации. Однако обстановка не такая сложная, что нужно «выстаивать», отметил Лукашенко.

«В Минске, еще где-то, кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы ее решаем. И, поверьте, в ближайшие дни решим», — заверил Лукашенко.

Он добавил, что обсудил ситуацию с руководителями правоохранительных структур, которые дежурят «с утра до ночи», чтобы «сохранить мир и покой». «И я увидел, что ребята свою страну никому не собираются отдавать», — заключил Лукашенко.

Ранее бывший претендент на президентский пост Валерий Цепкало заявил, что Лукашенко не будет руководить Белоруссией уже осенью.

В стране вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов. К протеста присоединились работники крупных предприятий, объявившие забастовку.