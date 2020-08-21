Лукашенко предрекли уход с поста президента осенью

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не будет руководить страной уже осенью. Его уход с поста главы государства предрек бывший претендент на президентский пост Валерий Цепкало, сообщает «Русская служба BBC» в своем Telegram-канале.

«Он и так ею не руководит, но надо посмотреть, что дальше с ним делать», — сказал оппозиционер.

Цепкало при этом выразил уверенность, что Лукашенко не намерен проводить конституционную реформу.

Он также призвал международное сообщество признать лидера оппозиции Светлану Тихановскую законно избранным президентом: «Потому что такой архитектуре будет понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам — на чью сторону переходить. Потому что просто призыв подать в отставку для силовиков является сложным».

17 августа Лукашенко заявил, что новые президентские выборы в стране возможны, но только после того, как появится новая конституция. «Приходите, садитесь — и работаем над конституцией. Выносим на референдум, принимаем конституцию, и я вам свои полномочия по конституции передам. Но не под давлением и не через улицу!» — сказал он.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. В стране объявили забастовку тысячи работников промышленных предприятий. В знак протеста против действий властей с государственных телеканалов увольняются сотрудники.