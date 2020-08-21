Лукашенко посоветовал вместо забастовок выращивать кур и коров

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время визита на агрокомбинат «Дзержинский» доложили об отсутствии бастующих на предприятии. Он посоветовал работать вместо того, чтобы протестовать, передает БЕЛТА.

Прибыв на агрокомбинат, Лукашенко поинтересовался численностью сотрудников и желающих устроить забастовку. Ему сообщили, что среди более четырех тысяч сотрудников протестующих нет.

«Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее бывший кандидат в президенты, один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская выступила с видеообращением, в котором призвала белорусских рабочих продолжать и расширять забастовки.

В Белоруссии начались массовые акции протеста после президентских выборов 9 августа, на которых, по данным ЦИК, Лукашенко набрал 80 процентов голосов, Тихановская — 10 процентов. Работники целого ряда крупных предприятий заявили о забастовке.