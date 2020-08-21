Тихановская призвала белорусских рабочих продолжать забастовки

Оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала рабочих продолжать забастовки. Обращение опубликовано на YouTube.

Тихановская обратилась к работникам Беларуськалия, МТЗ, ГродноАзота и других предприятий. Она назвала их символом новой Белоруссии и сказала, что они показали невероятное единство и проявили стальную выдержку. «Вы напугали диктатуру, она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством», — заявила Тихановская.

Поэтому сотрудники заводов подвергаются угрозам, власть пытается разделить и поссорить их, продолжила экс-кандидат. Она призвала рабочих «оставить страх диктатуре», продолжать и расширять забастовки. По словам Тихановской, в фонды поддержки бастующих «уже пожертвованы миллионы».

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что все предприятия в стране работают в нормальном режиме.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80 процентов, Тихановская — 10 процентов. Митинги жестко разгонялись. Работники целого ряда крупных предприятий заявили о забастовке.